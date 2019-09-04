Более 1 млн рублей заплатят жители Челябинской области за незаконную охоту на лосей

04.09.19 13:35

© РИА Новости. Алексей Даничев

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Пластовский городской суд в Челябинской области взыскал с местных жителей более 1,1 млн рублей за незаконную добычу лосей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в среду.

"Охотники задержаны сотрудниками полиции с поличным на территории Санарского заказника, когда везли в своей машине туши двух животных. Разрешения на добычу лосей у них не было", - отмечает прокуратура.

Задержанные пытались доказать, что сами не отстреливали лосей, а лишь забрали найденные в лесу туши.

Между тем суд удовлетворил требование прокуратуры о взыскании с них ущерба в пользу регионального Минэкологии в полном объеме.