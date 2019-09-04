Минтранс РФ ждет окончательного решения по трассе Москва-Казань до зимы

04.09.19 13:37

© РИА Новости. Евгений Одиноков

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ ожидает, что решение об окончательном варианте создания автотрассы Москва - Казань будет принято до декабря этого года, сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства ведомства Григорий Волков.

"Мы по-прежнему ожидаем, все необходимые мероприятия провели, в течение месяца-полутора мы надеемся на решение этого вопроса", - сказал Волков журналистам в кулуарах ВЭФ-2019.

В начале июня министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал журналистам, что вице-премьер Максим Акимов разрешил госкомпании "Автодор" начать подготовку документов по планировке территории под строительство дороги Москва - Казань. При этом Дитрих отмечал, что проект "не только актуальный, но и очень перспективный", добавляя, что он обсуждался на встрече с казахстанскими коллегами, а двухэтапное развитие коридора Европа - Западный Китай "было заложено в наших межправительственных соглашениях".

Первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов говорил, что в правительстве продолжают обсуждать, что выбрать - строительство новой платной автодороги или реконструкцию трассы "Волга". По его словам, строительство новой дороги обеспечено 260 млрд рублей частных инвестиций, в то время как реконструкция М-7 будет стоить столько же или дороже, содержать ее придется за счет бюджета и плотность дорог на этой территории в результате не увеличится.

Идею о строительстве платной трассы Москва - Казань ранее также поддержал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Ранее также сообщалось, что независимый оценщик AECOM оценил проект реконструкции автотрассы "Волга" в пределах 139 млрд рублей. Такие выводы в середине июля были направлены в профильные ведомства, сообщал "Интерфаксу" источник, видевший документ с оценкой стоимости проекта.