Ульяновская область соберет художников на пленэр "Мир на кончике кисти"

04.09.19 13:45

© РИА Новости. Алексей Даничев

4 сентября. Interfax-Russia.ru - IX Международный пленэр "Мир на кончике кисти" пройдет в Ульяновской области с 9 по 19 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона в среду.

Мероприятие пройдет в селе Прислониха, где расположен музей советского живописца, народного художника СССР Аркадия Пластова. Участниками пленэра станут 13 художников из пяти регионов России, а также Армении, Донецка, Казахстана. Среди почетных гостей ожидаются мастера кисти из Чувашии, Татарстана, Ульяновска и Уфы.

Работы, созданные на пленэре, будут представлены на выставке "Мир на кончике кисти" 19 сентября в историко-художественном музее-заповеднике "Прислониха - родина А.А. Пластова".

По словам министра искусства и культурной политики региона Евгении Сидоровой, в этом году пленэр впервые стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

"На выделенные средства в размере порядка 400 тысяч рублей будут проведены мастер-классы, творческие встречи с художниками и героями картин Аркадия Пластова", - приводятся в сообщении слова Сидоровой.