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04.09.19 13:45
Ульяновская область соберет художников на пленэр "Мир на кончике кисти"
Мероприятие пройдет в селе Прислониха, где расположен музей советского живописца, народного художника СССР Аркадия Пластова. Участниками пленэра станут 13 художников из пяти регионов России, а также Армении, Донецка, Казахстана. Среди почетных гостей ожидаются мастера кисти из Чувашии, Татарстана, Ульяновска и Уфы.
Работы, созданные на пленэре, будут представлены на выставке "Мир на кончике кисти" 19 сентября в историко-художественном музее-заповеднике "Прислониха - родина А.А. Пластова".
По словам министра искусства и культурной политики региона Евгении Сидоровой, в этом году пленэр впервые стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.
"На выделенные средства в размере порядка 400 тысяч рублей будут проведены мастер-классы, творческие встречи с художниками и героями картин Аркадия Пластова", - приводятся в сообщении слова Сидоровой.
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