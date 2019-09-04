Похититель 213 кг нефрита у приставов в Иркутской области получил условный срок

04.09.19 13:59

Фото с сайта Следственного управления СК РФ по Иркутской области

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Суд в городе Усолье-Сибирское Иркутской области приговорил к 2 годам лишения свободы условно местного жителя, который в начале января украл из районного отдела судебных приставов более 200 кг конфискованного нефрита.

"Он признан виновным в совершении преступления по п. "в" ч.3 ст.158 УК РФ, то есть краже чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере", - сообщила в среду пресс-служба Усольского горсуда.

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый украл 213 кг 250 г нефрита стоимостью 970 тыс. 950 рублей, который ранее был изъят судебным приставом в рамках исполнительного производства и находился на хранении.

"Подсудимый действовал не в одиночку. Организацией преступления занимался другой человек, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Организатор сообщил исполнителю об отсутствии сигнализации и времени, когда не будет никого из работников отдела, передал ключи от места хранения мешков с камнями", - отмечается в сообщении.

На стадии предварительного следствия исполнитель заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем по представлению прокурора в суде дело рассматривалось в особом порядке.

В свою очередь пресс-служба регионального управления СКР сообщает, что осужденный - бывший сотрудник исправительной колонии N15 Мурат Атадурдыев, который похитил ценный минерал в ночь на 3 января вместе со своим родственником, работавшим водителем в райотделе судебных приставов.

"Подозреваемые были уволены со службы. Следователям СКР на допросе мужчины пояснили, что спрятали нефрит в колодец, расположенный на территории одного из частных домов, с целью дальнейшего сбыта", - уточняется в сообщении.

Дело второго обвиняемого продолжает рассматриваться в суде.

Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников из Усольского районного отдела судебных приставов неизвестные лица похитили более 200 кг нефрита, который был конфискован решением мирового судьи как предмет административного правонарушения.

Специализированная организация, в чьей компетенции находится реализация или уничтожение конфискованного имущества, не смогла забрать камень до Нового года. В результате камни остались на праздники на хранении в отделе судебных приставов.

Сообщалось также, что в октябре 2018 года суд в Усолье-Сибирском по требованию прокуратуры конфисковал крупную партию нефрита у местного жителя, который организовал его незаконную добычу в Окинском районе Бурятии. Суд также оштрафовал мужчину на 200 тыс. рублей по ст. 7.5 КоАП РФ (самовольная добыча полудрагоценных камней).