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04.09.19 14:02
Глава Мосгоризбиркома Горбунов заявил о готовности к выборам в Мосгордуму
"Москва к выборам готова. Совместно с органами исполнительной власти решили все вопросы, связанные с оснащением избирательных участков, подходов к ним, совместно с правоохранительными органами проработаны вопросы безопасности на избирательных участках", - сказал Горбунов в среду в ходе селекторной связи с Центризбиркомом РФ.
Он сообщил, что из 3602 избирательных участков средствами видеонаблюдения не оснащены только 209 закрытых участков и несколько тех, где будут голосовать военнослужащие.
Голосование военнослужащих, сказал Горбунов, будет организовано на семи избирательных участках. Они в день голосования будут открыты в 06:00. Об этом извещены все партии и все кандидаты в депутаты, которые баллотируются по этим округам.
Горбунов сказал также, что в распоряжении Мосгоризбиркома есть 2018 КОИБов. Ими оснащены 1978 избирательных участков, на которых проголосуют 55% избирателей. 22 КОИБа находятся в резерве.
Председатель Мосгоризбиркома сообщил, что досрочно в Москве уже проголосовали 0,16% избирателей - 11,5 тыс. человек.
Горбунов предложил ЦИК "разделить ключ", который позволит расшифровать итоги голосования на трех избирательных участках, где пройдет электронное голосование.
"Мы бы хотели 6 сентября разделить его на семь частей - по одному для ЦИК, Мосгоризбиркома, СПЧ, движения "Голос"; и по одному - каждому их трех электронных избирательных участков", - сказал Горбунов.
Он сообщил также, что решены вопросы голосования лиц, находящихся под домашним арестом. В Москве их более 600 человек. Из них 240 написали заявление о голосовании, и им такая возможность будет предоставлена.
Голосование по выборам депутатов в Мосгордуму пройдет в ближайшее воскресенье. Изначально выдвинулось 426 кандидатов на 45 депутатских мест. По итогам первого этапа выборной кампании были зарегистрированы 233 кандидата, 57 отказано в регистрации, остальные утратили статус кандидатов. В настоящее время зарегистрированными считаются 228 кандидатов, так как некоторые снялись самостоятельно, либо по решению суда.
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