Минтранс РФ подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров

04.09.19 14:05

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ подготовил проект приказа об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров внутренних авиалиний, сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Светлана Петрова.

"Соответствующие изменения (в приказ - ИФ) подготовлены Минтрансом и направлены на согласование в заинтересованные ведомства", - сказала Петрова журналистам в кулуарах ВЭФ-2019.

Отмена предполетного досмотра, по ее словам, обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта.

"Не нужно снимать обувь на высокой платформе и каблуках, ремни и т.д., проходя досмотровые формальности", - пояснила Петрова. Это также минимизирует риск опоздания пассажиров на следующий рейс, добавила она.

Кроме сокращения времени досмотра пассажиров, аэропорты также смогут сэкономить: им не нужно будет строить лишние перегородки, коридоры и этажи для разграничения потоков, прокомментировал гендиректор холдинга "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский.

"Более того, для авиакомпаний упразднение нормы обязательного предполетного досмотра транзитных пассажиров на внутренних рейсах снизит время разворота самолета и стыковки рейсов", - сказал он в кулуарах Владивостокского форума.