Путин поручил подготовить программу поддержки Сахалина

04.09.19 14:13

© РИА Новости. Михаил Климентьев

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил и.о. губернатора Сахалинской области Валерию Лимаренко совместно с федеральным правительством подготовить программу поддержки региона, в частности, в жилищном и дорожном строительстве, но обязательно с привлечением бюджета области.

На заседании президиума Госсовета во Владивостоке, который посвящен долгосрочной программе развития Дальнего Востока, Путин обратил внимание на слова Лимаренко о том, что на Сахалине 10% жилого фонда находится в аварийном состоянии.

"Это, конечно, много. К сожалению, у нас в некоторых регионах примерно такая же ситуация. И хотя это проблема острая, она, безусловно, подлежит решению", - сказал Путин.

Он сообщил, что даст соответствующее поручение правительству РФ. "К вам комиссия приедет, дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда и вместе с федеральным правительством подготовьте программу по поддержке Сахалина", - отметил президент.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что "это нужно, конечно, делать совместно, потому что Сахалин, как известно, регион с высокобюджетной обеспеченностью, фактически, регион-донор, поэтому вместе с коллегами из Москвы посмотрите повнимательнее, что нужно сделать дополнительно, но совместно".

"Это касается и дорожного строительства, и некоторых других направлений, давайте поработаем", - попросил Путин.

Он похвалил работу Лимаренко на посту главы региона, который он занимает девять месяцев.

"Срок, конечно, не очень большой. Но хорошо, что вы с людьми общаетесь много, и по региону ездите, и про наиболее острые вещи пометили", - сказал Путин после выступления Лимаренко.