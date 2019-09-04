Смертность от алкоголя в РФ за семь месяцев выросла на 17,2%

04.09.19 14:40

© РИА Новости. Варвара Гертье

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Смертность от отравления алкоголем в РФ в период с января по июль выросла на 17,2%.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре разработки национальной алкогольной политики, за этот период алкоголем отравились 4 298 человек, что на 17,2% больше, чем за семь месяцев 2018 года. Это составляет 5 человек на 100 тыс. населения.

В частности, в Татарстане в январе-июле смертность от отравления алкоголем выросла в 12 раз, в Еврейской автономной области - в 6,7 раза, в Туве - более чем в 3 раза, в Пензенской области - на 40,3%, в Курганской области - на 13,4%. В то же время в Костромской области смертность снизилась на 92,5%, в Ханты-Мансийском автономном округе - на 66,7%.

В Москве в январе-июле от отравления алкоголем умер 71 человек, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Санкт-Петербурге такая участь постигла 83 человек (рост в 1,8 раза).

Кроме того, смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 1 207 человек, что на 16,6% больше, чем годом ранее.

Как пояснили в Центре, по Международной классификации болезней диагноз "отравление алкоголем с неопределенными намерениями" означает, что доступной информации недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений. Стандарта по диагностике отравления и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями не установлено. Группа риска в этой сфере - молодые люди в возрасте 15-19 лет.

В Магаданской области по итогам января-июля 2019 года смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями выросла на 53,3%, при этом смертности от случайных отравлений алкоголем не зафиксировано. Аналогичная ситуация в Сахалинской и Ярославской областях, где при нулевом показателе смертности от случайных отравлений алкоголем смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями увеличилась на 12,1% и 95,3% соответственно.

В Липецкой области смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями повысилась на 4,3%, а смертность от случайных отравлений - в 6 раз.