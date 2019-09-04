Москва подписала декларацию о снижении выбросов парниковых газов

04.09.19 14:43

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство Москвы подписало с партнерством городов в борьбе с изменением климата С40 декларацию "Зеленые и здоровые улицы", предполагающую дальнейшее снижение выбросов парниковых газов.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", документ подписали заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков и заместитель регионального директора по Европе С40 Стелиос Диакулакис в рамках III Климатического форума городов в среду.

"Мы обязуемся преобразовать улицы в чистые и свободные от невозобновляемого топлива за счет закупки с нашими партнерами только автобусов с нулевой эмиссией с 2025 года, обеспечения нулевой эмиссии на основной территории нашего города к 2030 году", - говорится в частности в декларации.

По словам Бирюкова, многие положения подписанного документа, направленного на снижение вредных выбросов, Москва и так выполняет в последние несколько лет.

"Необходимо сократить количество выбросов от асфальтовых покрытий, создать комфортную городскую среду, сократить количество источников выработки тепловой и электрической энергии, таких как уголь и мазут. Эту задачу мы уже решили", - сказал он журналистам после церемонии подписания документа.

Заместитель мэра напомнил, что столичные власти в ближайшие годы также откажутся от закупки городских автобусов на традиционном топливе в пользу электробусов.

Он добавил, что улучшению экологической обстановки способствует и комплексное благоустройство не только парков, но и других общественных пространств, чем городские власти занимаются последние несколько лет.