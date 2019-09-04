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Хирурга из Челябинской области уволили после заявлений о слишком маленькой зарплате

© РИА Новости. Николай Хижняк
4 сентября. Interfax-Russia.ru - Заведующий хирургическим отделением медсанчасти Трехгорного (ЗАТО в Челябинской области) Станислав Редькин, который поднял вопрос о несоответствии оплаты труда медиков их нагрузке, лишился работы.

"В понедельник я вышел на работу после недельных отгулов и узнал, что уволен. Основанием стало мое заявление об увольнении по собственному желанию, написанное в середине августа", - сообщил Редькин агентству "Интерфакс-Урал".

По его сведениям, вслед за ним подобные заявления написали еще двое его коллег, что получило общественный резонанс. Руководство ЗАТО взяло ситуацию на контроль, 29 августа состоялась встреча с медиками, где была достигнута договоренность о том, что до 1 октября все хирурги продолжат работать на прежних условиях.

"У нас прошло большое собрание с участием мэра, депутатов, руководства медсанчасти. Мы пришли к компромиссу, потому что все понимают, что одномоментно оголить медсанчасть нельзя, а руководство пообещало в течение месяца порешать накопившиеся проблемы в кадровой и финансовой сфере", - пояснил врач.

Однако, когда в понедельник Редькин пришел на работу, ему сообщили, что заявление подписано и он больше не работает в больнице.

"Не знаю, почему приняли такое решение. Я не забрал заявление, потому что после собрания посчитал, что уже оно не имеет значения. Может быть меня уволили как слишком строптивого, может быть, было какое-то указание от начальства сверху. Мне сказали, что я уволен "по собственному желанию", - отметил хирург.

Он также пояснил, что главной причиной недовольства медиков в Трехгорном стал кадровый дефицит, что привело к значительной перегрузке персонала. При этом заработная плата в их медсанчасти ниже, чем у коллег из муниципальных и областных больниц.

"В итоге молодые специалисты к нам не едут, из шести хирургов только один не пенсионер. Молодым не интересна не только низкая зарплата, но и сама работа. Все хотят заниматься высокотехнологичной медициной, хотя, по моему мнению, каждый врач должен сначала получить опыт работы "в поле", то есть в обычно районной или городской больнице. Это, конечно, общая проблема, не только наша", - сказал Редькин.

Он также добавил, что планирует искать работу в других больницах области, откуда ему уже поступали предложения.

Редькин также уточнил, что в сентябре завершается его срок работы депутатом городского собрания, в выборах на новый срок он решил не участвовать.

Медсанчасть Трехгорного - подведомственное учреждение Федерального медико-биологического агентства.

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