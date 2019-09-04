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04.09.19 14:50

В сельских школах Самарской области откроются 19 мини-технопарков

© РИА Новости. Сергей Пятаков
4 сентября. Interfax-Russia.ru - Самарская область планирует в нынешнем учебном году открыть 19 детских мини-технопарков в сельских школах в рамках реализации нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба правительств Самарской области.

"Министерство образования и науки Самарской области в рамках национального проекта "Образование" разработало программу по созданию и оснащению за счет средств регионального бюджета детских мини-технопарков "Квантум". Девятнадцать таких площадок откроются в сельских школах уже в этом учебном году", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" регион получит два мобильных технопарка "Кванториум", которые позволят учащимся из отдалённых населённых пунктов получить доступ к инженерно-техническому дополнительному образованию.

По словам руководителя управления комплексной безопасности и цифровизации образования министерства образования и науки Самарской области Константина Льольина, еще два детских технопарка будут открыты в Новокуйбышевске и Сызрани.

"Технические инновации будут включаться не только в общее, но и дополнительное образование. Всем известно, что Самарская область была одним из регионов-лидеров, где открылись два детских технопарка "Кванториум-63" в Самаре и Тольятти. И мы также попали в перечень субъектов, где еще до конца 2022 года откроются два детских технопарка. Один в Новокуйбышевске, второй в Сызрани", - приводятся в сообщении слова Льольина.

Технопарки "Кванториум" оснащены по последнему слову техники. Помимо специализированных компетенций, воспитанников учат работать в команде, преподают технический английский, формируют навыки грамотной презентации.

Каждый "Кванториум" уникален по своим методикам и способам реализации поставленных целей.

Отличительной чертой тольяттинской площадки является тесная интеграция с инженерными и производственными отраслями Автограда. Ученики могут познакомиться с автономными робототехническими системами, промышленным дизайном, перспективными и беспилотными транспортными средствами, материаловедением на микро- и нано-уровнях. Расписание занятий формируется с учетом пожеланий родителей.

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