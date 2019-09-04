Больницы и школы Башкирии подключат к интернету за 1,7 млрд рублей

04.09.19 14:57

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 сентября. Interfax-Russia.ru - ПАО "Башинформсвязь" получило контракт на подключение к высокоскоростному интернету школ и больниц Башкирии, сообщила пресс-служба главы республики.

"Подключение к интернету социально значимых объектов в Башкортостане обойдется федеральному бюджету в 1,7 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

По условиям контракта поставщик услуг должен в 2019-2021 году подключить к сети 2774 объекта. Построенную в населенных пунктах инфраструктуру оператор связи сможет использовать для предоставления доступа к интернету физическим и юридическим лицам.

Сообщается, что в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" высокоскоростной интернет станет доступным в удаленных и труднодоступных селах Башкирии.