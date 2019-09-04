Всероссийский День садовода пройдет в тамбовском Мичуринске

04.09.19 15:13

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Всероссийская выставка "День садовода-2019" откроется в Мичуринске Тамбовской области 13 сентября, сообщает пресс-служба администрации региона.

В этом году главный профессиональный праздник садоводов, ученых-селекционеров, технологов, переработчиков пройдет 12-14 сентября в четырнадцатый раз .

В программе - научно-практическая конференция, посвященная современным тенденциям повышения эффективности садоводства России, отраслевые круглые столы и секции. Состоится V симпозиум "Питание - здоровье - спорт".

Пройдет сельскохозяйственная выставка-ярмарка, на которой будут представлены передовые достижения мирового уровня в области селекции плодовых культур, функциональные продукты питания на основе плодоовощного сырья, современная садоводческая техника, инженерные системы с мастер-классами по их эксплуатации.

В рамках "Дня садовода" намечено проведение традиционного фестиваля День Яблока. Специально для гостей запланированы костюмированные народные гуляния, мастер-класс русского народного танца, театральные представления.

Организаторы выставки - министерство сельского хозяйства Российской Федерации, администрация Тамбовской области, администрация и научно-технический совет Мичуринска.