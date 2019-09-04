Путин резко отозвался о тех, кто считал Дальний Восток "балластом" для России

04.09.19 15:21

© РИА Новости. Михаил Климентьев

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин уверен в перспективах развития Дальнего Востока и назвал "придурками" тех, кто высказывается об этом регионе как о "балласте" для страны.

На заседании президиума Госсовета по развитию Дальнего Востока глава Якутии Айсен Николаев начал свое выступление с вопроса: "Нужен ли России Дальний Восток"?

"Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден, но до недавнего времени дальневосточники не были в этом уверены. С высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток - это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний", - сказал он.

У Путина это замечание вызвало удивление. "Я не знаю, какие придурки так говорили. Не верю", - прервал он выступающего.

На пояснение Николаева о том, что это было "четверть века назад", президент попросил: "Давайте будем говорить о сегодняшнем дне".

Говоря о проблемах региона глава государства отметил, что численность населения на Дальнем востоке продолжает снижаться.

"Обращаю внимание, важнейших системных индикаторов эффективности всех программ развития, тех результатов, которые должны почувствовать люди, мы пока ... не добились. Один из главных индикаторов - численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, в "красной" зоне. Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации численность населения продолжает снижаться", - сказал Путин на заседании Госсовета по проблематике развития Дальнего Востока.

Он с сожалением констатировал, что "тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше, чем тех, кто приезжает". "Правда, приток растёт, но этот приток не покрывает то количество людей, которое из региона уезжает", - сказал Путин.

В сентябре 2018 года глава государства уже называл решение демографических проблем одной из важнейших задач для Дальнего Востока.

"Наш важнейший приоритет решения демографических проблем - стабилизация, а затем и рост численности населения Дальнего Востока", - заявил В.Путин 10 сентября на заседании президиума Госсовета.

Он сказал, что "миграционный отток постепенно сокращается, но фактом остается то, что люди по-прежнему все-таки уезжают". В.Путин сообщил, что в 2017 году уехало на 17 тыс. человек больше, чем приехало на Дальний Восток.

"Вызывает особую озабоченность, что 70% уехавших - это люди трудоспособного возраста. И это на фоне экономического роста в макрорегионе и большой потребности в кадрах здесь, на Дальнем Востоке", - заявил В.Путин. По его словам, "людей не устраивают сегодняшние условия для жизни, Дальний Восток здесь по-прежнему уступает".

Как сообщалось, президиум Госсовета обсуждал национальную программу развития Дальнего Востока на период 2025 года и на перспективу до 2035 года.