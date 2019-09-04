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04.09.19 15:33
Мантуров назвал "бредом сумасшедшего" слухи об уходе с поста министра в Ростех
"Что мне комментировать, это бред сумасшедшего", - сказал Мантуров журналистам после заседания Госсовета в рамках ВЭФ-2019, отвечая на просьбу прокомментировать эти слухи.
"Это отдельный разговор, какие есть (планы - ИФ). Я выполняю задачи, которые мне ставят. Задачи такой мне никто не ставил. Я являюсь председателем наблюдательного совета "Ростеха", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о возможности возглавить госкорпорацию вместо ее бессменного руководителя Сергея Чемезова.
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