Мантуров назвал "бредом сумасшедшего" слухи об уходе с поста министра в Ростех

04.09.19 15:33

© РИА Новости. Илья Питалев

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не подтверждает информацию о своем уходе с поста министра, которая в среду появилась в ряде телеграмм-каналов и СМИ.

"Что мне комментировать, это бред сумасшедшего", - сказал Мантуров журналистам после заседания Госсовета в рамках ВЭФ-2019, отвечая на просьбу прокомментировать эти слухи.

"Это отдельный разговор, какие есть (планы - ИФ). Я выполняю задачи, которые мне ставят. Задачи такой мне никто не ставил. Я являюсь председателем наблюдательного совета "Ростеха", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о возможности возглавить госкорпорацию вместо ее бессменного руководителя Сергея Чемезова.