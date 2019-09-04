Ингушетия получит 1,3 млрд рублей для решения проблем бюджетной сферы

04.09.19 15:34

© РИА Новости. Алексей Куденко

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Федеральный центр по обращению врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова выделит региону дополнительную финансовую помощь, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя республики.

"Накануне состоялась встреча врио главы республики Махмуда-Али Калиматова с руководством администрации президента РФ. Главой государства Владимиром Путиным принято решение о выделении Ингушетии дополнительной финансовой помощи в размере 1,3 млрд рублей из резервного фонда президента РФ для решения проблем бюджетной сферы региона", - сказал собеседник агентства.

Также состоялась встреча Калиматова с первым замминистра финансов России Леонидом Горниным, на которой обсуждались вопросы дополнительной помощи региону для финансирования первоочередных социальных выплат гражданам, текущие вопросы финансово-хозяйственной деятельности региона, сбалансированности бюджета Ингушетии.

В результате были достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии по вопросам повышения эффективности бюджетного процесса.