Росавиация планирует вложить 2,5 млрд руб. в реконструкцию аэропорта Тынды

04.09.19 15:43

© РИА Новости. Игорь Агеенко

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Росавиация объявила конкурс на разработку проекта реконструкции аэропортового комплекса Тынды (Амурская область), стоимость всех работ на объекте составит около 2,5 млрд рублей из средств федерального бюджета, следует из материалов на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена разработки проекта реконструкции аэропорта Тынды составляет 110 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.

Заявки принимаются до 26 сентября, подведение итогов намечено на 2 октября.

Застройщиком (техническим заказчиком) проекта выступает ФКУ "Аэропорты Дальнего Востока".

Согласно размещенному на сайте заданию, непосредственно реконструкция аэропортового комплекса намечена на 2022-2024 годы. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта - 2,512 млрд рублей (в т.ч. ПИР), средства федерального бюджета по ценам текущего года превысят 2,1 млрд рублей.

На эти средства планируется реконструировать и удлинить взлетно-посадочную полосу до 2,5 км и расширить до 45 м, а также усилить искусственное покрытие. Будут обновлены рулежные дорожки, перрон и здание аэропорта, павильона выдачи багажа. Предусмотрено строительство грунтовой патрульной автодороги вдоль ограждения, склада ГСМ с модульной автозаправочной станцией, нового гаража на 20 машин с ремонтным боксом, трансформаторной подстанции и другие сооружения.

Реконструкция аэропорта пройдет в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года госпрограммы РФ "Развитие транспортной системы".

Аэропорт Тынды расположен в 18 км севернее города. Суммарная пропускная способность аэровокзала составляет 100 пассажиров в час. Аэропорт не принимает дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты.