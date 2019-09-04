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04.09.19 15:48
ОЭЗ создадут на горнолыжном курорте "Мамисон" в Северной Осетии
"Я завизировал проект распоряжения правительства. И на одном из ближайших заседаний правительства оно будет рассмотрено Дмитрием Анатольевичем Медведевым", - приводятся слова Мутко на сайте правительства.
В свою очередь Битаров подчеркнул, что создание ОЭЗ позволит в сжатые сроки открыть бюджетное финансирование для строительства туристического городка.
"Сейчас эти вопросы отрабатываются. Уже к 2022 году мы сделаем горнолыжный курорт европейского уровня", - сказал глава Северной Осетии.
В ходе встречи особое внимание было уделено поддержке жителей Беслана, где 15 лет назад произошла трагедия.
"Хотел быть у вас 1 сентября, но проблемы Иркутской области задержали. Все мои мысли с родными и близкими погибших детей", - подчеркнул Мутко.
Он попросив главу Северной Осетии представить дополнительные предложения по улучшению социально-экономической обстановки в Беслане.
Ранее Битаров сообщал, что строительство канатных дорог, жилых и торговых объектов на туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Северной Осетии начнется в 2021 году. По его словам, в 2020 году начнется прокладка инженерных сетей и их доведение до строительных площадок.
В настоящее время план по созданию инфраструктуры курорта разработан, в соответствии с ним общая стоимость инфраструктурных сооружений составляет 4,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Северная Осетия в 2019 году направит 120 млн рублей на разработку проектно-сметной документации всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" и рассчитывает восстановить статус курорта как особой экономической зоны. По предварительным расчётам, на строительство инженерной инфраструктуры первой и второй очередей комплекса "Мамисон" потребуется 7,5 млрд рублей. Средства для дальнейшей реализации проекта власти Северной Осетии рассчитывают привлечь из федерального бюджета в рамках воссоздаваемой особой экономической зоны.
Строительство инфраструктуры курорта "Мамисон" началось в 2009 году, планировалось, что курорт сможет принять первых туристов в 2018 году, но реализация проекта была приостановлена. В 2016 году проект лишился статуса ОЭЗ. На инфраструктуру курорта было потрачено более 2,2 млрд рублей - построена система энергоснабжения, включая линии ВЭЛ и подстанционное хозяйство, современная автодорога, система водоснабжения. Теперь работы по проектированию возобновлены.
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