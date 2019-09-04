На шаг ближе: РФ нашла новые доказательства, подтверждающие право на арктический шельф
  
Прибыл с проверкой: Путин рассказал, что будет на месте пострадавших от паводка домов в Тулуне
   
"Зеленый свет": Минздрав пообещал максимально быстро зарегистрировать "Фризиум" в РФ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
04.09.19 15:48

ОЭЗ создадут на горнолыжном курорте "Мамисон" в Северной Осетии

Фото Alania.gov.ru
4 сентября. Interfax-Russia.ru - Особая экономическая зона (ОЭЗ) будет создана на горнолыжном курорте "Мамисон" в Северной Осетии, сообщил в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко на встрече с главой региона Вячеславом Битаровым.

"Я завизировал проект распоряжения правительства. И на одном из ближайших заседаний правительства оно будет рассмотрено Дмитрием Анатольевичем Медведевым", - приводятся слова Мутко на сайте правительства.

В свою очередь Битаров подчеркнул, что создание ОЭЗ позволит в сжатые сроки открыть бюджетное финансирование для строительства туристического городка.

"Сейчас эти вопросы отрабатываются. Уже к 2022 году мы сделаем горнолыжный курорт европейского уровня", - сказал глава Северной Осетии.

В ходе встречи особое внимание было уделено поддержке жителей Беслана, где 15 лет назад произошла трагедия.

"Хотел быть у вас 1 сентября, но проблемы Иркутской области задержали. Все мои мысли с родными и близкими погибших детей", - подчеркнул Мутко.

Он попросив главу Северной Осетии представить дополнительные предложения по улучшению социально-экономической обстановки в Беслане.

Ранее Битаров сообщал, что строительство канатных дорог, жилых и торговых объектов на туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Северной Осетии начнется в 2021 году. По его словам, в 2020 году начнется прокладка инженерных сетей и их доведение до строительных площадок.

В настоящее время план по созданию инфраструктуры курорта разработан, в соответствии с ним общая стоимость инфраструктурных сооружений составляет 4,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Северная Осетия в 2019 году направит 120 млн рублей на разработку проектно-сметной документации всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" и рассчитывает восстановить статус курорта как особой экономической зоны. По предварительным расчётам, на строительство инженерной инфраструктуры первой и второй очередей комплекса "Мамисон" потребуется 7,5 млрд рублей. Средства для дальнейшей реализации проекта власти Северной Осетии рассчитывают привлечь из федерального бюджета в рамках воссоздаваемой особой экономической зоны.

Строительство инфраструктуры курорта "Мамисон" началось в 2009 году, планировалось, что курорт сможет принять первых туристов в 2018 году, но реализация проекта была приостановлена. В 2016 году проект лишился статуса ОЭЗ. На инфраструктуру курорта было потрачено более 2,2 млрд рублей - построена система энергоснабжения, включая линии ВЭЛ и подстанционное хозяйство, современная автодорога, система водоснабжения. Теперь работы по проектированию возобновлены.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.09.19 16:57
Фигурант "дела 27 июля" Коваленко, бросивший урну в росгвардейца, получил три года шесть месяцев колонии
.
  04.09.19 14:43
Москва подписала декларацию о снижении выбросов парниковых газов
.
  04.09.19 14:02
Глава Мосгоризбиркома Горбунов заявил о готовности к выборам в Мосгордуму
.
  04.09.19 13:32
Африканские страусы появились в Московском зоопарке
.
  04.09.19 13:00
Кирилл Жуков получил 3 года колонии за попытку сорвать шлем с росгвардейца на протестной акции
.
  04.09.19 12:16
Лидерами по реновации в Москве стали Кузьминки, Царицыно и Головинский район
.
  04.09.19 11:49
Памфилова опровергла создание в ЦИК закрытой площадки для политологов
.
  04.09.19 10:30
Иски о привлечении Абызова к субсидиарной ответственности на 33,6 млрд руб. отложены на 17 сентября
.
  04.09.19 10:00
Москвичей на Дне города научат ткать на станке и мастерить глиняные игрушки
.
  04.09.19 09:42
В Москве стартовала вакцинация от гриппа


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket