ОЭЗ создадут на горнолыжном курорте "Мамисон" в Северной Осетии

04.09.19 15:48

Фото Alania.gov.ru

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Особая экономическая зона (ОЭЗ) будет создана на горнолыжном курорте "Мамисон" в Северной Осетии, сообщил в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко на встрече с главой региона Вячеславом Битаровым.

"Я завизировал проект распоряжения правительства. И на одном из ближайших заседаний правительства оно будет рассмотрено Дмитрием Анатольевичем Медведевым", - приводятся слова Мутко на сайте правительства.

В свою очередь Битаров подчеркнул, что создание ОЭЗ позволит в сжатые сроки открыть бюджетное финансирование для строительства туристического городка.

"Сейчас эти вопросы отрабатываются. Уже к 2022 году мы сделаем горнолыжный курорт европейского уровня", - сказал глава Северной Осетии.

В ходе встречи особое внимание было уделено поддержке жителей Беслана, где 15 лет назад произошла трагедия.

"Хотел быть у вас 1 сентября, но проблемы Иркутской области задержали. Все мои мысли с родными и близкими погибших детей", - подчеркнул Мутко.

Он попросив главу Северной Осетии представить дополнительные предложения по улучшению социально-экономической обстановки в Беслане.

Ранее Битаров сообщал, что строительство канатных дорог, жилых и торговых объектов на туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Северной Осетии начнется в 2021 году. По его словам, в 2020 году начнется прокладка инженерных сетей и их доведение до строительных площадок.

В настоящее время план по созданию инфраструктуры курорта разработан, в соответствии с ним общая стоимость инфраструктурных сооружений составляет 4,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Северная Осетия в 2019 году направит 120 млн рублей на разработку проектно-сметной документации всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" и рассчитывает восстановить статус курорта как особой экономической зоны. По предварительным расчётам, на строительство инженерной инфраструктуры первой и второй очередей комплекса "Мамисон" потребуется 7,5 млрд рублей. Средства для дальнейшей реализации проекта власти Северной Осетии рассчитывают привлечь из федерального бюджета в рамках воссоздаваемой особой экономической зоны.

Строительство инфраструктуры курорта "Мамисон" началось в 2009 году, планировалось, что курорт сможет принять первых туристов в 2018 году, но реализация проекта была приостановлена. В 2016 году проект лишился статуса ОЭЗ. На инфраструктуру курорта было потрачено более 2,2 млрд рублей - построена система энергоснабжения, включая линии ВЭЛ и подстанционное хозяйство, современная автодорога, система водоснабжения. Теперь работы по проектированию возобновлены.