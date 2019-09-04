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04.09.19 15:52
Подстаканники кольчугинского "Электрокабеля" признаны художественной ценностью
Процесс изготовления подстаканников включает более полутора десятков этапов, большинство технологических операций выполняется вручную. Художественную составляющую и уникальность в каждое изделие вносит гравер. Общий обрис создается с помощью компьютерных технологий, нюансы изображения прорабатываются вручную.
Особый статус изделий народного промысла указанной торговой марки подтвердил художественно-экспертный совет при администрации Владимирской области.
"Процесс получения этого статуса очень долгий и трудоемкий. На первом этапе необходимо было признать город Кольчугино территорией традиционного бытования художественного промысла "литье и ковка металла". Следующим шагом стало экспертное подтверждение художественного достоинства конкретных образцов продукции "Кольчугинский мельхиор", - приводятся в сообщении слова начальника отдела продаж товаров народного потребления холдинга Владислава Третяка.
В перечень попали 59 изделий, выпускаемых на заводе, - от подстаканников до столовых приборов.
Заключение экспертов худсовета является основанием для признания художественной ценности изделий народных промыслов "Кольчугинский мельхиор" на федеральном уровне, отмечает пресс-служба. Необходимый для этого пакет документов в ближайшее время будет направлен в Минпромторг России, говорится в сообщении.
Посуда, столовые приборы и другие медные изделия массового спроса выпускаются в Кольчугино с конца XIX века. Особое место в продуктовой линейке занимают подстаканники. Они получили широкое распространение именно благодаря основателю кольчугинского завода Александру Кольчугину, который наладил их массовый выпуск. В 1892 году подстаканники вошли в обиход на железной дороге по инициативе министра путей сообщения Сергея Витте. Продукция под маркой "Кольчугинский мельхиор" используется в поездах дальнего следования по сегодняшний день.
Продуктовая линейка торговой марки "Кольчугинский мельхиор" включает в себя более 300 видов подстаканников, 13 коллекций столовых приборов в различных исполнениях, а также другую посуду и аксессуары.
АО "Электрокабель" Кольчугинский завод" входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс". Компания также объединяет АО "Сибкабель", АО "Уралкабель" и Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (Томск). Холдинг производит кабельно-проводниковую продукцию для различных отраслей промышленности: энергетической, нефтяной, горнорудной, транспортной, организаций связи.
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