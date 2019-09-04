Двое военных получили по 6 лет колонии за попытку заработать криптовалюту на наркотиках в Крыму

04.09.19 15:54

© РИА Новости. Илья Питалев

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный матросу запаса Александру Гарницкому и сержанту запаса Дмитрию Федоренко за участие в распространении наркотиков в Крыму, сообщила в среду пресс-служба военного следственного управления СКР по Черноморскому флоту.

"Приговором Севастопольского гарнизонного военного суда Гарницкому и Федоренко назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому. В августе 2019 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу", - отмечается в пресс-релизе.

Как установило следствие, в 2018 году Гарницкий и Федоренко, которые проходили службу по контракту, в интернете познакомились с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство), рассказавшем о методах создания тайников и порядке начисления криптовалюты за участие в распространении наркотиков. В мае военнослужащие получили информацию о местонахождении 2,8 г веществ и указания о районе Севастополя, где необходимо сделать закладки.

"Гарницкий оборудовал три закладки, а Федоренко через мессенджер сообщил их точные географические координаты и вес находившегося там наркотического средства. Действия Федоренко и Гарницкого оплачивались перечислением криптовалюты "Биткойн" на их электронные счета", - уточнили в СК.

Через месяц им сообщили о местонахождении на территории Ялты и Алушты крупных партий наркотиков массой более 234 г, из которых они расфасовали 35 г по 52 пакетам. По пути к месту оборудования тайников их остановили сотрудники правоохранительных органов, которые после досмотра автомобиля изъяли запрещенные вещества.

Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой и в крупном размере).