Топилин: переход на 4-дневную неделю в РФ в ближайшей перспективе невозможен

04.09.19 15:59

© РИА Новости. Максим Блинов

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что некоторым работодателям можно предложить ввести 4-дневную рабочую неделю, но в целом по стране, если это и будет, то не скоро.

"Конечно, это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Можно вспомнить 6-дневку. Это конец 60-х годов. Сколько назад, столько и вперёд (может быть)", - сказал министр, отвечая на вопрос "Интерфакса" в среду.

Он добавил, что возможно "в рамках проекта по производительности труда с компаниями говорить, чтобы они это делали в рамках партнёрства, внедряли какие-то изменения по использованию рабочего времени".

"Скорее всего, это может быть в отдельных отраслях, которые технологически к этому приспособлены, возможны удаленные условия", - сказал Топилин.

По словам Топилина, при переходе на сокращенную рабочую неделю россияне не должны потерять доход.

"Доходы пока стагнируют, рывка в доходах пока (нет)", - заметил министр.

При этом он отметил, что некоторые компании могут себе позволить переход на "четырехдневку". "Вы должны либо за 4 дня делать то же самое, где технологии позволяют, какие-то компании могут на это пойти", - сказал Топилин.

"Мы хотим, чтобы у человека было побольше свободного времени, чтобы он его эффективно использовал, самообразовывался, занимался здоровьем. В каких-то секторах, где возможна удаленная работа, можно сэкономить на времени, когда добираетесь до офиса. Нужно смотреть в каждом конкретном случае, чтобы работники, профсоюзы, работодатели договаривались о более удобном эффективном графике, но понимали, в чем эффект, чтобы люди не теряли доход", - отметил глава Минтруда.

Он добавил, что даже если роботы начнут брать на себя больше работы, которой пока занимается человек, "не уверен, что роботы нам дадут возможность вообще ничего не делать".

"История небыстрая", - подчеркнул он.

По его словам, "таких прецедентов, чтобы страна перешла на 4 дня, нет" нигде в мире.

"Это некая перспектива. Уменьшенное количество рабочих часов, не 40-часовая неделя, где-то 35-36 часов есть, в перспективе можно говорить. 4-дневка - это такая абстракция", - сказал он.

Ранее в среду глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю.

В интервью Business FM на Восточном экономическом форуме во Владивостоке он заявил, что первым условием для этого является высокий уровень зарплаты и производительности труда. Именно при условии высоких доходов и высокой производительности идею "четырехдневки" могут поддержать и работники, и работодатели.

Проблема такого перехода в том, пояснил Орешкин, что зачастую сокращение рабочей недели ассоциируется со снижением оплаты труда, как, впрочем, и производительности.

Этим летом тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю поднял глава правительства Дмитрий Медведев. В июне он заявил, что к этому приведет развитие технологий. В Госдуме сразу же заявили, что готовы уже в сентябре начать разрабатывать соответствующий законопроект, но только если будет сохранен существующий уровень зарплаты.

Впоследствии Медведев заявил, что его слова не нужно понимать буквально и ждать сокращения рабочей недели "сию секунду" не стоит.

Тем временем миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма считает, что с развитием искусственного интеллекта люди смогут работать и вовсе по 12 часов в неделю.