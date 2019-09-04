Казанский пороховой завод законсервирует опасное производство и создаст промплощадку

04.09.19 16:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Казанский пороховой завод после переноса производства в другой регион планирует создать на своей территории промышленную площадку, не связанную с опасным производством, сообщил заместитель руководителя исполкома города по финансово-имущественным вопросам Радик Шафигуллин на пресс-конференции в Казани в среду.

"По последней информации, которую мы получили от генерального директора (порохового завода - ИФ), сейчас будет консервироваться часть производства в связи с его переносом в другую область, идет проектирование", - сказал Шафигуллин.

По его словам, согласно информации завода, в 2020 году планируется завершить проектирование перевода производства на другую площадку, сам "переезд" ожидается в 2027 году.

"По факту предприятие само остается, но опасное производство будет законсервировано. Плюс на определенной площади они (завод - ИФ) развивают промышленный кластер тех предприятий, которые являются их смежниками", - отметил Шафигулин.

Казанский пороховой завод является старейшим производством пороха в России с более чем двухвековой историей. В настоящее время он выпускает порох и заряды для танковой и полевой артиллерии, к морским и авиационным системам, средствам ближнего боя (гранатометам, пулеметам, автоматам, пистолетам). Среди продукции гражданского назначения: пороха для охотничьих и спортивных патронов, лакокрасочные материалы, промышленная нитроцеллюлоза, серная и азотная кислоты.

Ранее сообщалось, что в последние годы на предприятии произошло несколько крупных инцидентов, в том числе с гибелью людей.

Вопрос закрытия опасного производства в Казани неоднократно обсуждался, рассматривался перенос производства в Удмуртию, однако власти отказались от этой идеи. Новое предполагаемое место выпуска порохов, производимых на казанском заводе - Алексинский химический комбинат в Тульской области, где будет построено новое производство.