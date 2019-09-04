Президент ФИФА планирует открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета

04.09.19 16:48

© РИА Новости. Григорий Сысоев

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума пообщался президентом ФИФА Джанни Инфантино без переводчика, на немецком языке.

Беседа состоялась, когда российский лидер ждал приезда премьер-министра Индии Нарендры Моди, чтобы вместе с ним пройтись по выставке "Улица Дальнего Востока", которая организована на набережной Дальневосточного федерального университета.

Президент ФИФА, в частности, рассказал Путину о планах открыть на территории ДВФУ футбольную школу.

"Предлагает сделать здесь футбольную школу", - перевел российский президент слова Инфантино стоявшему неподалеку своему помощнику Игорю Левитину.

Когда Моди прибыл на набережную, Путин представил ему президента ФИФА: "Это президент ФИФА Джанни Инфантино, наш хороший друг. Мы проводили в 2018 году чемпионат мира по футболу", - сказал Путин, добавив, что Инфантино "хочет развивать футбол в Индии".