|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.09.19 16:57
Фигурант "дела 27 июля" Коваленко, бросивший урну в росгвардейца, получил три года шесть месяцев колонии
"По совокупности преступлений окончательно назначить Коваленко наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Олеси Менделеевой.
Коваленко признан виновным в двух эпизодах применения насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Согласно фабуле дела, 27 июля в центре Москвы Коваленко толкнул полицейского, из-за чего тот упал с высоты собственного роста на гранитные ступени в пешеходной зоне, испытав физическую боль, затем схватил находившегося рядом сотрудника Росгвардии за бронежилет, резко дернув его на себя, и в него же через несколько минут бросил металлическое мусорное ведро.
Коваленко был первым арестованным по событиям 27 июля в Москве. Изначально - когда ему было предъявлено одно обвинение в броске урны - он признал вину, однако впоследствии изменил свою позицию.
В суде Коваленко заявил, что его действия были продиктованы "беспределом" сотрудников правоохранительных органов, которые "избивали" участников акции.
Как сообщалось, во вторник Тверской суд Москвы приговорил к реальным срокам лишения свободы двух фигурантов "дела 27 июля" - Данилу Беглеца и Ивана Подкопаева - по обвинению в насилии над полицейскими и гвардейцами. Первый получил два года колонии общего режима, второй - три.
В среду по аналогичному обвинению три года колонии получил еще один участник акции - Кирилл Жуков.
В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.
После акции Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket