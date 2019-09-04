Фигурант "дела 27 июля" Коваленко, бросивший урну в росгвардейца, получил три года шесть месяцев колонии

04.09.19 16:57

© РИА Новости. Андрей Старостин

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Мещанский суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Евгения Коваленко за насилие над сотрудниками правоохранительных органов на несанкционированной акции в столице 27 июля, передал корреспондент "Интерфакса".

"По совокупности преступлений окончательно назначить Коваленко наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Олеси Менделеевой.

Коваленко признан виновным в двух эпизодах применения насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Согласно фабуле дела, 27 июля в центре Москвы Коваленко толкнул полицейского, из-за чего тот упал с высоты собственного роста на гранитные ступени в пешеходной зоне, испытав физическую боль, затем схватил находившегося рядом сотрудника Росгвардии за бронежилет, резко дернув его на себя, и в него же через несколько минут бросил металлическое мусорное ведро.

Коваленко был первым арестованным по событиям 27 июля в Москве. Изначально - когда ему было предъявлено одно обвинение в броске урны - он признал вину, однако впоследствии изменил свою позицию.

В суде Коваленко заявил, что его действия были продиктованы "беспределом" сотрудников правоохранительных органов, которые "избивали" участников акции.

Как сообщалось, во вторник Тверской суд Москвы приговорил к реальным срокам лишения свободы двух фигурантов "дела 27 июля" - Данилу Беглеца и Ивана Подкопаева - по обвинению в насилии над полицейскими и гвардейцами. Первый получил два года колонии общего режима, второй - три.

В среду по аналогичному обвинению три года колонии получил еще один участник акции - Кирилл Жуков.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.