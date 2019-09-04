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Еще 12 белух будут вывезены из "китовой тюрьмы" в сентябре

© РИА Новости. Виталий Аньков
4 сентября. Interfax-Russia.ru - В течение сентября в Охотское море будут выпущены еще 12 белух из "китовой тюрьмы", сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

"Мы готовим сейчас партию, повезем где-то в середине месяца, дату пока сказать не могу, но где-то еще 12 штук будем выпускать", - сказал глава ВНИРО на пресс-конференции в Мурманске в среду.

По его словам, "как такового графика (вывоза) нет", потому что помимо погодных факторов еще есть "возможность распределить частично животных по российским центрам", но окончательного решения по этому вопросу нет.

"Могу сказать, что мы полностью опровергли все зарубежные теории о том, что это (вывоз - ИФ) невозможно. Это возможно и даже на такое расстояние - 1,8 тыс. км. Все живы, восстановились со своими семьями (...) Нам удалось взять анализ, будем делать ДНК тех косаток, с которыми воссоединились наши косатки с маячками, чтобы доказать, близкие это родственники или нет. Потому что если это не близкие родственники, это будет очередное научное открытие, что косатка после выпуска и нарушения семейной иерархии может входить в состав чужой семьи", - пояснил Колончин.

Он особо подчеркнул, что в мониторинге ситуации с морскими млекопитающими из "китовой тюрьмы" участвуют экологи и волонтеры.

Как сообщалось, животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Последняя группа косаток была выпущена в августе. По данным на конец августа, в бухте Средней осталось 74 белухи.

90 белух и 12 косаток выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

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