Бывший глава Марий Эл Маркелов должен вернуть государству свыше 2 млрд рублей

04.09.19 17:14

© РИА Новости. Евгений Одиноков

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура России увеличила до 2,2 млрд рублей сумму иска о взыскании с экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова незаконно нажитого имущества, сообщили в "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Ранее Генпрокуратура предъявила иск к Маркелову об обращении в доход государства имущества, в отношении которого им не представлено сведений о приобретении на законные доходы.

"С момента подачи этого иска в ходе проверочных мероприятий совместно с Следственным комитетом РФ было дополнительно выявлено ещё имущество на сумму 577 млн рублей. В связи с чем исковые требования были уточнены", - сказали в Генпрокуратуре.

Там уточнили, что кроме 120 объектов недвижимого имущества, 16 автомобилей (6 легковых, 4 грузовых, 2 трактора, 4 погрузчика), наручных часов марки Patek Philippe стоимостью 1 млн рублей, более 8,5 млн рублей, 224 тыс. долларов США, 660 тыс. евро., обращению в доход государства подлежат земельный участок, квартиры и помещение, а также дорогостоящие предметы роскоши, денежные средства и обыкновенные именные акции.

В частности, это земельный участок кадастровой стоимостью почти 9 млн рублей, 2 непоставленных на кадастровый учёт объекта - торговый центр площадью 3,3 тысячи кв.м. стоимостью не менее 156 млн рублей и спортивно-оздоровительный комплекс многофункционального назначения площадью более 10 тысяч кв.м. совокупной стоимостью не менее 353 млн рублей. Также это две квартиры и помещение в Йошкар-Оле общей кадастровой стоимостью более 22 млн рублей, свыше 950 наименований дорогостоящих предметов роскоши на общую сумму почти 30 млн рублей, в том числе 25 золотых слитков, 15 наручных часов престижных марок, перьевые ручки, монеты из драгоценных металлов и др., а также денежные средства на счетах в банках в общем размере 4,7 млн рублей и 2910 обыкновенных именных акций ОАО "Памашъяльский каменный карьер" АО СПК "МАПДС".

Общая стоимость имущества, на которое обращено исковое требование, превысила 2,2 млрд рублей. Рассмотрение иска судом продолжается, отметили в ведомстве.