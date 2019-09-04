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04.09.19 17:26
Президент поручил доработать за два месяца проект развития Дальнего Востока
"Программа предусматривает целый ряд важных решений. Президент, рассмотрев программу и услышав ряд замечаний к ней, предложил в течение двух месяцев ее доработать, окончательно определиться с источниками финансирования и начинать реализацию", - сообщил врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов по итогам заседания.
По его словам, большой блок в национальной программе развития Дальнего Востока посвящен именно Забайкалью. В нем предусмотрен ряд решений в области экономики, социальной сферы и развития инфраструктуры.
"Здесь и ключевые наши экономические приоритеты, разработка наиболее важных и крупных месторождений, освоение наших залежных земель, более эффективное включение лесного фонда, деревопереработка, развитие нашего транспортного потенциала, развитие магистральной инфраструктуры, приведение в нормальное состояние электрической энергии, интернета, мобильной связи, телевизионного вещания на территории Забайкальского края", - сказал Осипов.
По его словам, в ходе заседания поднимался и вопрос о том, что по проекту "Безопасные и качественные автодороги" регион не выходит на общероссийские показатели по приведению дорог к нормативному состоянию. "У нас будет недостаточное количество автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием и не будет приведен запланированный 51% дорог в нормальное состояние. Поэтому президентом сегодня рассмотрено и положительно решено дополнительное выделение финансирования для нашего края, предусматривающее гораздо большие объемы от первоначально запланированных дорожных работ", - сказал врио главы Забайкалья.
Он сообщил, что аналогичные решения были приняты в вопросе приведения в нормальное состояние объектов здравоохранения и ликвидации ветхого и аварийного жилья. Руководитель субъекта подтвердил, что обсуждались и вопросы модернизации гидротехнической инфраструктуры для борьбы с ущербом от наводнений. Рассматривался и вопрос проведения мелиоративных и гидротехнических мероприятий после недавних наводнений - строительство дамб, углубление русел рек, добавил он.
В свою очередь врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко сообщил, что совместно с министерством транспорта РФ решена проблема транспортной доступности Сахалина - в регион вернулся "Аэрофлот", обеспечены необходимые для развития территории объемы перевозок.
В числе ключевых нерешенных проблем Лимаренко назвал 180 тысяч квадратных метров аварийного жилья, оставшегося после нефтегорского землетрясения 1995 года. "Я обратился к Владимиру Владимировичу за поддержкой и помощью... Двадцать четыре года люди живут в этом жилье - фактически, целое поколение людей. Это проблема, которую нужно решать, это вопрос справедливости. И Владимир Владимирович обещал поддержать и помочь нам", - отметил врио главы региона.
Еще одной проблемой он назвал стоимость бензина на Сахалине, которая превышает показатели не только в других субъектах дальневосточного региона, но и в других регионах страны.
"Конечно, правительство Сахалинской области должно находить в себе силы и организовывать работу таким образом, чтобы решать все эти вопросы. Но мы считаем, что мы должны системные проблемы решать совместно. Проблемы обозначены были, даны поручения их решать, и к нам приедет комиссия, которая поможет решить наши проблемы", - сказал Лимаренко.
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