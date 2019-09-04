Новый терминал прибытия открыт в аэропорту Минвод

04.09.19 17:57

© РИА Новости. Денис Абрамов

4 сентября. Interfax-Russia.ru - Новый терминал прибытия открыли в Международном аэропорту "Минеральные Воды", сообщил корреспондент "Интерфакса, присутствовавший на церемонии.

"Мы предполагаем, что в перспективе это будет транспортный хаб, и первый шаг сделан. Строительство нового терминала, который обеспечит комфорт прибывающим пассажирам, даст возможность увеличить пассажиропоток и географию полетов. Сегодня обсуждаются возможности ввода сюда базовой авиационной компании, развития малой авиации, как раз на базе той работы, что уже ведется", - сказал полпред в СКФО Александр Матовников.

Гендиректор ООО "Новопорт Холдинг" Сергей Рудаков отметил, что открытие нового терминала "является важным звеном в развитии региона", и уточнил, что аэропорты Минеральных Вод и Ставрополя компания намерена развивать синхронно. "Мы дорабатываем проект реконструкции аэропорта Ставрополя, который до 2023 года будет принимать очень большой спектр самолетов. Мы проектируем пассажирский терминал в Ставрополе и Минводах", - сказал он. "Проектирование идет (по Ставрополю - ИФ), в ближайшее время фасады будут согласованы с краем. Мы предполагаем, что терминал можно начать строить или хотя бы объявить торги до конца года", - добавил Рудаков.

Говоря о Минводах, Рудаков отметил, что планируется довести аэропорт до размера почти 25 тыс. кв. метров только для российских направлений, а новый терминал - передать международным направлениям, соединив все объекты между собой.

В свою очередь, гендиректор аэропорта Минвод Роман Чуев отметил, что в этом году планируется обслужить более 2,5 млн пассажиров.

"Ввиду того, что у нас есть определенные прогнозы, мы расширяем и строим новую терминальную инфраструктуру под наши потребности", - сказал Чуев, добавив, что есть большой потенциал по прямым международным направлениям из аэропорта. В связи с этим необходимо строительство новой инфраструктуры.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, в результате реконструкции общая площадь терминала составила порядка 9 тыс. кв. метров. Пропускная способность на внутренних авиалиниях - 1,05 тыс. пассажиров в час, на международных - 240 пассажиров в час.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" входит в холдинг "Новапорт" и является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.

В январе-июле пассажиропоток аэропорта вырос на 4,9% - до 1,422 млн пассажиров. По итогам текущего года планируется увеличить пассажиропоток на 6% и обслужить более 2,5 млн человек.

В марте со ссылкой на пресс-службу главы региона сообщалось, что "Новапорт" рассматривает возможность строительства нового терминала в аэропорту Ставрополя. Строительные работы предполагается начать в 2020 году. Предварительно определены некоторые характеристики будущего терминала. В частности, он должен быть оснащен двумя телетрапами, а его здание будет соответствовать современным стандартам обслуживания пассажиров. Сумма инвестиций в проект не оглашалась.

Также сообщалось, что в аэропорту Ставрополя планируют модернизировать взлетно-посадочную полосу. Эти работы предусмотрены федеральной программой, рассчитанной до 2022 года.

АО "Международный аэропорт Ставрополь" в 2018 году обслужило 392,246 тыс. пассажиров - на 10% больше, чем в 2017 году. Пассажиропоток на внутренних авиалиниях составил 384,856 тыс. человек, на международных - 7,390 тыс. человек. В планах "Новапорта" - к 2022 году увеличить пассажиропоток ставропольского аэропорта более чем на 70%.

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время в него входят 16 региональных аэропортов: в Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.