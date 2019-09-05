|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.09.19 10:20
Власти Москвы к 2030 году хотят уменьшить вредные выбросы в атмосферу на 30% по сравнению с 2010 годом
"С 2010 по 2018 годы суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 21,3% (на 227,7 тыс. тонн вредных веществ). В части передвижных источников снижение составило 21,8% (с 1 млн тонн до 781,9 тыс. тонн). В планах Москвы - дальнейшее снижение выбросов от автотранспорта, к 2030 году мы хотим достичь планки 30% от уровня 2010 года", - заявил Кульбачевский в четверг в ходе III Климатического форума городов.
По его словам, загрязнение атмосферного воздуха на жилых территориях в среднем снизилось до двух раз.
Положительные результаты, отмечает Кульбачевский, стали возможны благодаря системным мерам в области транспортной политики и модернизации промышленных предприятий.
"Развитие общественного транспорта (68% москвичей выбирают для поездок общественный транспорт), регулирование парковочного пространства позволило достичь снижения загруженности дорог по сравнению с 2010 годом на 23%", - отметил он.
Кульбачевский также напомнил, что с 2010 года на 100% обновился парк городских автобусов на автобусы 4 и 5 экологических классов, включая электробусы. "До конца года планируется увеличить парк электробусов до 300. А с 2021 года - закупка только электробусов",- сказал глава департамента.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket