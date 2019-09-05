Власти Москвы к 2030 году хотят уменьшить вредные выбросы в атмосферу на 30% по сравнению с 2010 годом

05.09.19 10:20

© РИА Новости. Евгений Одиноков

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Загрязнение атмосферного воздуха в столице стабильно снижается, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"С 2010 по 2018 годы суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 21,3% (на 227,7 тыс. тонн вредных веществ). В части передвижных источников снижение составило 21,8% (с 1 млн тонн до 781,9 тыс. тонн). В планах Москвы - дальнейшее снижение выбросов от автотранспорта, к 2030 году мы хотим достичь планки 30% от уровня 2010 года", - заявил Кульбачевский в четверг в ходе III Климатического форума городов.

По его словам, загрязнение атмосферного воздуха на жилых территориях в среднем снизилось до двух раз.

Положительные результаты, отмечает Кульбачевский, стали возможны благодаря системным мерам в области транспортной политики и модернизации промышленных предприятий.

"Развитие общественного транспорта (68% москвичей выбирают для поездок общественный транспорт), регулирование парковочного пространства позволило достичь снижения загруженности дорог по сравнению с 2010 годом на 23%", - отметил он.

Кульбачевский также напомнил, что с 2010 года на 100% обновился парк городских автобусов на автобусы 4 и 5 экологических классов, включая электробусы. "До конца года планируется увеличить парк электробусов до 300. А с 2021 года - закупка только электробусов",- сказал глава департамента.