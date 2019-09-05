Требует особого внимания: Путин поручил доработать программу по развитию Дальнего Востока
  
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05.09.19 14:48

Льготную ипотеку для молодых семей под 2% годовых запустят на Дальнем Востоке

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
5 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею введения льготной ипотеки на жилье в регионах Дальнего Востока по ставке 2% годовых.

"Прежде всего, нам необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным. В этой связи мы вчера с коллегами - руководителями регионов - обсуждали этот вопрос; согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - сказал Путин на Восточном экономическом форуме в четверг.

Президент подчеркнул, что Дальний Восток - это молодой регион с хорошим демографическим потенциалом, который важно сохранить и приумножить.

По словам Путина, суммарный коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше среднероссийского уровня: из 8,2 млн жителей федерального округа почти 1,5 млн - это школьники, студенты вузов, учащиеся колледжей.

Позже глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ заявил журналистам, что СБ готов участвовать в проекте льготной ипотеки под 2% годовых на Дальнем Востоке.

"Президент, по-моему, сказал, чтобы другие регионы не ожидали, это эксклюзив для региона. Но, конечно, я думаю, что на ипотеку двухпроцентную спрос будет. Но пока рано обсуждать, потому что не понятен механизм, объемы", - сказал банкир.

Греф утвердительно ответил на вопрос о возможном участии Сбербанка в программе. "Ну конечно, куда же без нас, у нас половина ипотеки всей страны", - сказал финансист.

ВТБ также готов принять участие в новой программе, когда будут сформированы условия предоставления льготной ипотеки в регионе. "Очень правильная мера, мы, безусловно, будем активно участвовать, как только правительство сформулирует правила выдачи такой ипотеки", - сообщил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мне кажется, очень правильное решение для Дальнего Востока, потому что это действительно район сегодня приоритетного развития для России. Для нашей страны, мне кажется, это одна из ключевых задач, и во-вторых, мы имеем дело, к сожалению, с продолжающимся оттоком населения", - добавил глава ВТБ.

Программа может быть запущена в этом году и сроком на 5 лет. Она будет распространяться на первичный рынок жилья и индивидуальное жилищное строительство для тех граждан, которые взяли "дальневосточный гектар". Источниками финансирования могут стать средства госпрограммы "Развитие Дальнего Востока" и Фонда развития Дальнего Востока.

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