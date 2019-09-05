Прожиточный минимум в Дагестане во II квартале вырос более чем на 3%

05.09.19 10:50

© РИА Новости. Антон Денисов

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство Дагестана утвердило величину прожиточного минимума на второй квартал 2019 года в размере 10,043 тыс. рублей, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства республики.

В первом квартале текущего года прожиточный минимум в Дагестане составлял 9,665 тыс. рублей. Таким образом, в апреле-июне показатель вырос на 3,9%.

Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения республики на второй квартал установлен в размере 10,363 тыс. рублей (рост на 4%), для пенсионеров - 7,956 тыс. рублей (рост на 3,8%), для детей - 10,119 тыс. рублей (рост на 3,6%).

Величина прожиточного минимума устанавливается для оценки уровня жизни населения региона при разработке и реализации областных социальных программ, определения размера устанавливаемых на областном уровне социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим жителям.