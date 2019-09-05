К 2021 году на Вологодчине возведут пристройку к областному перинатальному центру

05.09.19 10:53

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Обновленный областной перинатальный центр откроется на в Вологодской области в январе 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.

"Учреждение будет создано на базе действующего родильного дома Областной больницы №1 и позволит ежегодно дополнительно принимать 1500 родов у женщин с риском развития осложнений беременности", - говорится в сообщении.

Контракт на строительство пристройки к существующему акушерскому корпусу роддома подписали в Вологде. Новый объект позволит открыть новые отделения и разместить в них современное оборудование. Пристройка должна быть сдана до конца 2020 года и открыта с 1 января 2021.

Перинатальный центр в Вологде был открыт на базе областного родильного дома в 2007 году, однако из-за ограниченного пространства существующих корпусов больницы ряд отделений отсутствовали, либо работали в усеченном формате.

В 2018 году министерство здравоохранения РФ поддержало заявку Вологодской области на включение пристройки центра в федеральную инвестиционную программу, а в феврале этого года между министерством и правительством области было подписано соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета - почти 470 млн рублей. Еще 140 млн рублей будет выделено из областной казны.

По проекту, новый объект примыкает с торца действующего лечебного учреждения за счет продолжения коридоров палатных секций на каждом этаже. На первом этаже пристройки будет размещено отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, на втором - отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания), на третьем - общее послеродовое отделение. Объект будет оборудован пассажирскими лифтами.

В департаменте здравоохранения региона отмечают, что, с учетом уже действующих площадей, обновленный перинатальный центр сможет ежегодно принимать до 5 тыс. родов у женщин со сложными беременностями. Будущим мамам будут оказывать медицинскую помощь по самым современным стандартам.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, эти мероприятия приведут к значительному улучшению системы оказания медицинской помощи женщинам высокого риска течения беременности, а в конечном итоге - к снижению материнской и младенческой смертности, улучшению демографической ситуации в регионе.