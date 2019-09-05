Урок балета проведут артисты Михайловского театра на площади Искусств

05.09.19 11:06

© РИА Новости. Владимир Вяткин

5 сентября. Interfax-Russia.ru - На площади Искусств в четверг состоится урок балета с участием артистов Михайловского театра.

Как сообщает пресс-служба театра, Иван Васильев проведет урок классического танца.

Михайловский театр 6 сентября открывает 187-й сезон балетом "Дон Кихот". Главные партии в спектакле исполнят признанные виртуозы Анжелина Воронцова и Иван Васильев. В четверг с 12:00 все желающие смогут наблюдать за тем, как артисты труппы под его руководством выполняют традиционный балетный экзерсис.

Прямо перед фасадом театра будет расстелен балетный пол и установлены станки. Прямую видео-трансляцию урока можно будет увидеть в социальных сетях Михайловского театра.

Оперный сезон Михайловский театр открывает 8 сентября "Пиковой дамой" Чайковского. Главные партии поют Федор Атаскевич (Герман), Мария Литке (Лиза), Нина Романова (Графиня). За дирижерским пультом - музыкальный руководитель и главный дирижер театра Александр Ведерников.

Первой премьерой сезона станет "Баядерка": свою версию балета на музыку Людвига Минкуса представит хореограф Начо Дуато, который в этом году вновь возглавил балетную труппу Михайловского театра.

Оперной премьерой сезона станет "Аида" - шедевр Джузеппе Верди ставится на сцене Михайловского театра впервые. Над спектаклем работают музыкальный руководитель и дирижер Александр Ведерников, режиссер Игорь Ушаков, художник-постановщик Мариус Някрошюс.

12 ноября на сцене театра в рамках фестиваля Digital Opera пройдет гала-концерт звезд мировой оперы. Фестиваль призван показать, как традиционный жанр способен взаимодействовать с миром новейших цифровых технологий.