Аэропорт Симферополя за 8 месяцев увеличил пассажиропоток на 2%

05.09.19 10:57

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Симферополь" в январе-августе 2019 года обслужил 3,73 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в пресс-релизе авиаузла.

"За восемь месяцев 2019 года аэропорт обслужил 3,73 млн человек, что на 65 тыс. пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество принятых и отправленных рейсов также выросло - до 27,934 тыс.", - отмечается в сообщении.

В частности, за три летних месяца аэропорт обслужил 2,48 млн пассажиров, по сравнению с летом 2018 года пассажиропоток вырос на 2%.

Как сообщалось, симферопольский аэропорт в 2019 году рассчитывает сохранить пассажиропоток на уровне прошлого года - порядка 5,1 млн человек.

Аэропорт основан в 1936 году. В настоящее время обслуживает рейсы только внутри России, официальные международные рейсы не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.

Пассажиры всех рейсов с середины апреля 2018 года обслуживаются в новом терминале аэропорта площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше работавшего до этого). Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Терминал может обслуживать 6,5 млн человек в год.