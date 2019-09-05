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05.09.19 10:57
Аэропорт Симферополя за 8 месяцев увеличил пассажиропоток на 2%
"За восемь месяцев 2019 года аэропорт обслужил 3,73 млн человек, что на 65 тыс. пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество принятых и отправленных рейсов также выросло - до 27,934 тыс.", - отмечается в сообщении.
В частности, за три летних месяца аэропорт обслужил 2,48 млн пассажиров, по сравнению с летом 2018 года пассажиропоток вырос на 2%.
Как сообщалось, симферопольский аэропорт в 2019 году рассчитывает сохранить пассажиропоток на уровне прошлого года - порядка 5,1 млн человек.
Аэропорт основан в 1936 году. В настоящее время обслуживает рейсы только внутри России, официальные международные рейсы не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.
Пассажиры всех рейсов с середины апреля 2018 года обслуживаются в новом терминале аэропорта площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше работавшего до этого). Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей. Терминал может обслуживать 6,5 млн человек в год.
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