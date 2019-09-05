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05.09.19 11:21

Первый центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес" открылся в Ростовской области

Фото с сайта Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства
5 сентября. Interfax-Russia.ru - Первый в Ростовской области центр оказания услуг и поддержки предпринимателей "Мой бизнес" открылся в г. Шахты, говорится в сообщении АНО "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" (РРАПП).

Центр ориентирован на предоставление в формате "одного окна" широкого спектра государственных, муниципальных и иных услуг для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, планирующих открыть свое дело. Самый крупный в регионе центр "Мой бизнес" появится в Ростове-на-Дону этой осенью. Кроме того, до конца года фронт-офисы центра "Мой бизнес" откроются в Таганроге и Волгодонске.

"Мой бизнес" объединит на одной площадке организации, оказывающие услуги по развитию и поддержке бизнеса. Ожидается, что работа сети центров уменьшит административные барьеры в сфере госуслуг, упростит доступ предпринимателей к кредитным и маркетинговым ресурсам.

В числе основных направлений работы центра "Мой бизнес" в Ростовской области - консультирование по вопросам, связанным с бизнесом, финансовая поддержка и поддержка экспортной деятельности, инжиниринговые услуги, государственная поддержка производителей продукции. Действующие и потенциальные предприниматели смогут получать здесь различные услуги: от регистрации ИП или юридического лица до выдачи микрозаймов и поручительств на льготных условиях.

На базе центра "Мой бизнес" в Шахтах будут работать два окна приема "МФЦ для бизнеса" и одно окно сотрудника-консультанта по вопросам начала ведения собственного дела, финансового планирования, правового обеспечения деятельности. На площадке также предусмотрены места, где прием по скользящему графику будут вести представители городской администрации, Управления Росреестра, УФНС по Ростовской области, Уполномоченного по правам предпринимателей. Всего до конца года планируется охватить услугами центра более 900 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Центры "Мой бизнес" создаются по всей стране в рамках реализации нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Управляющей организацией центров "Мой бизнес" в Ростовской области определено АНО "РРАПП".

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