Минстрой намерен обновить схемы теплоснабжения в России по программе 60+

05.09.19 11:26

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Минстрой России планирует актуализировать схемы теплоснабжения и водоснабжения в стране в рамках программы модернизации ветхой коммунальной инфраструктуры, сообщил в четверг глава министерства Владимир Якушев.

"Сейчас мы работаем над "упаковкой" программы "60+" по поручению председателя правительства. Минстрой должен подготовить программу и предложения по инфраструктуре ЖКХ, которая имеет износ более 60%. Мы делаем акцент не столько на деньги, сколько на технические решения. Необходимо в достаточно большом количестве субъектов РФ актуализировать схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Они сегодня имеют несовременные технические решения, которые позволят несколько по иному выглядеть всей системе ЖКХ", - сказал Якушев журналистам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он добавил, что после урегулирования технических вопросов будет принято решение о финансировании программы.

"Надо посмотреть на другие резервы, технические решения и то, как организована работа в системе ЖКХ. В ряде субъектов есть вопросы к организации. В первую очередь включаем эти ресурсы, а уже на оцифрованные технические решения накладываем деньги. Тогда это будет совершенно правильный подход", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, вице-премьер Виталий Мутко поручил Минстрою создать отдельную подпрограмму модернизации коммунальной инфраструктуры, износ которой превысил 60%. Протяженность таких ветхих сетей теплоснабжения составляет 49,4 тыс. км, водоснабжения и водоотведения - 328,1 тыс. км.

На эти цели Минстрой предлагает дополнительно выделить из федерального бюджета 366,2 млрд рублей.

Ранее замглавы Минстроя России Максим Егоров также сообщал "Интерфаксу", что правительство будет следить за тем, чтобы программа модернизации коммунальной инфраструктуры не привела к росту тарифов ЖКХ.

"Любое новое строительство, любая модернизация приводит к амортизации тарифов, и понятно, что они будут увеличены. Но при реализации проекта мы будем ставить перед собой приоритетную задачу, чтобы эти проекты минимально ложились тарифным бременем для потребителей", - отмечал Егоров.