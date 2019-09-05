Путин: летающим в ДФО авиакомпаниям нужно дать приоритет при распределении маршрутов

05.09.19 11:34

© РИА Новости. Григорий Сысоев

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Летающие на Дальний Восток авиакомпании должны иметь приоритет при распределении допусков к доходным маршрутам, заявил на ВЭФ-2019 президент РФ Владимир Путин.

Он поручил Минтрансу подумать над тем, как закрепить это правило нормативно.

"Приоритетом для всех авиационных компаний мира являются безопасность и комфорт. Для перевозчиков, работающих на Дальнем Востоке, еще одним приоритетом должна быть и доступность билетов. Думаю, было бы правильно, чтобы для авиакомпаний, которые готовы расширять свое присутствие на Дальнем Востоке, проводить ответственную и разумную ценовую политику, получили бы преимущественный доступ к перевозкам по другим наиболее выгодным направлениям и маршрутам", - сказал президент.

"Мы вчера говорили об этом с министром транспорта, надеюсь, он и сегодня меня услышит - такая система на практике уже работает. Надо бы это закрепить. Понимаю, это не очень рыночная мера, но для этого региона это обосновано. Нужно подумать, как закрепить это нормативно", - сказал Путин.

Основную долю авиарейсов между Москвой и городами Дальнего Востока в настоящее время выполняют "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) и его дочерняя "Россия". Обе летают по так называемым "плоским", то есть не меняющимся в течение года тарифам. Тариф туда-обратно "Аэрофлота" - 25 тыс. руб., "России" - 22 тыс. руб. Это значительно ниже себестоимости этих рейсов, которые не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов "Аэрофлота".

Кроме того, "Аэрофлот" и еще несколько авиакомпаний участвуют в госпрограммах субсидирования полетов в направлении и внутри ДФО. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Как правило, выделяемых из бюджета денег не хватает: льготные билеты быстро распродаются, в связи с чем перевозчики обращаются за дополнительными субсидиями.