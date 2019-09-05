Дом правительства РФ реконструируют

05.09.19 11:36

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

5 сентября. Interfax-Russia.ru - В здании Дома правительства РФ в Москве на Краснопресненской набережной пройдёт реконструкция, в рамках которой будут заменены обветшавшие элементы здания и благоустроена прилегающая территория, сообщает Главгосэкспертиза России.

"Проектом, получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России, запланированы реконструкция внутренних конструкций здания Дома правительства и благоустройство прилегающей территории. Новое строительство и изменение ландшафта не предусмотрено", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главгосэкспертизы РФ.

В учреждении отметили, что общий архитектурный облик здания, цветовое решение и материал отделки его фасадов будут сохранены.

"В ходе реализации проекта будут заменены разрушающиеся фрагменты кирпичной кладки и пораженные коррозией стальные конструкции флаговой башни, обветшалые участки бетона и арматуры стилобата, укреплены фундаменты и кровля здания, ограждающие конструкции и другие архитектурно-строительные элементы, состояние которых по результатам обследования было признано ограниченно работоспособным", - говорится в сообщении.

В рамках реконструкции в аванзале и зале наград будет изменён интерьер, однако назначение помещений останется прежним.

В восьмиэтажной части здания будут измены архитектурно-планировочные решения с учетом требований пожарной безопасности и создания условий для доступа людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, в этой зоне будут заменены старые лифты.

Также будет реконструирован большой зал на первом этаже, предназначенный для проведения торжественных заседаний и различных общественных мероприятий.

В Главгосэкспертизе отметили, что будет благоустроена территория Дома правительства. В частности, будут расширены тротуары для обеспечения проезда людей на инвалидных колясках. На территории будут установлены малые архитектурные формы.

В сообщении Главгосэкспертизы не указано, будут ли правительственные структуры на время реконструкции выселяться из здания.

Строительство комплекса, предназначенного для размещения государственных и представительных органов власти РСФСР, велось с 1965 по 1981 год.

С 1981 по 1993 год здание занимали Комитет народного контроля и Верховный Совет РСФСР. В 1991 году во время августовского путча здание стало центром сопротивления Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). В сентябре-октябре 1993 года здание сильно пострадало во время политического конфликта, подверглось обстрелу из танков.

Позднее здание было реконструировано. С 1994 года в нем располагается правительство Российской Федерации.