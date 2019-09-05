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05.09.19 11:39
Вице-мэра Сочи дисквалифицировали на полгода
Прокуратура Сочи сообщает в четверг, что в ходе проверки был выявлен ряд нарушений соблюдения требований законодательства о водоснабжении и водоотведении и санитарно-эпидемиологическом благополучии города-курорта. По ее результатам в администрацию города было внесено представление.
"При рассмотрении представления заместителем главы Сочи Толмачевым, ранее допускавшим факты формального рассмотрения актов прокурорского реагирования, игнорирования законных требований прокурора, вновь нарушены требования закона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее он уже дважды привлекался к административной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).
В связи с этим был подан иск в суд.
"По результатам рассмотрения дела постановлением Центрального районного суда Сочи от 29 августа Толмачев привлечен к административной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде дисквалификации на срок шесть месяцев", - сообщили в надзорном ведомстве.
Постановление суда в законную силу не вступило.
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