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Вице-мэра Сочи дисквалифицировали на полгода

© РИА Новости. Сергей Пятаков
5 сентября. Interfax-Russia.ru - Суд Центрального районного суда Сочи по инициативе прокуратуры дисквалифицировал на полгода заместителя мэра Алексея Толмачева.

Прокуратура Сочи сообщает в четверг, что в ходе проверки был выявлен ряд нарушений соблюдения требований законодательства о водоснабжении и водоотведении и санитарно-эпидемиологическом благополучии города-курорта. По ее результатам в администрацию города было внесено представление.

"При рассмотрении представления заместителем главы Сочи Толмачевым, ранее допускавшим факты формального рассмотрения актов прокурорского реагирования, игнорирования законных требований прокурора, вновь нарушены требования закона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее он уже дважды привлекался к административной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).

В связи с этим был подан иск в суд.

"По результатам рассмотрения дела постановлением Центрального районного суда Сочи от 29 августа Толмачев привлечен к административной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде дисквалификации на срок шесть месяцев", - сообщили в надзорном ведомстве.

Постановление суда в законную силу не вступило.

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