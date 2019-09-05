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05.09.19 11:50
Путин: не вижу ни одного направления в экономике ДФО, закрытого для иностранных партнеров
"Я не вижу ни одного направления, которое могло бы быть закрыто для наших иностранных партнеров. Наоборот, мы заинтересованы в привлечении (иностранных инвестиций - ИФ)", - сказал Путин на Восточном экономическом форуме в четверг.
Так президент ответил на вопрос ведущего панельной дискуссии, который спросил, допускает ли президент возможность привлечения иностранных инвесторов к участию в таких стратегических проектах, как судостроительный завод "Звезда", авиационные предприятия Дальнего Востока и космодром "Восточный".
"Конечно", - ответил Путин на соответствующий вопрос ведущего в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
"Мы знаем хорошо - и весь мир знает - так называемые "сушки" - истребители Су", - напомнил Путин. Он также обратил внимание на то, что российский Sukhoi Superjet производится совместно с иностранными партнерами.
Говоря о космодроме Восточный, он подчеркнул, что объект не является исключительно военным. "Вообще это космодром для пусков прежде всего в гражданских целях. Поэтому мы не просто считаем, что там можно работать с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом", - подчеркнул президент.
Глава государства не исключил, что с космодрома Восточный будут проводиться пуски в интересах иностранных партнеров России, в том числе США.
"У нас с Индией есть совместные проекты в области космоса. Мы активно работаем по этим программам с Китайской Народной Республикой. У нас, в принципе, хорошее сотрудничество с Европейским космическим агентством, и мы надеемся, что и дальше это будет развиваться. Мы с Соединенными Штатами работаем там - сколько пусков мы осуществляем в интересах наших инопартнеров, в том числе США. Эти пуски предполагается в значительной степени переводить на космодром Восточный", - сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме в четверг.
Путин заявил, что инвестиции ждут и в судостроительной отрасли, напомнив, что накануне он посетил с премьером Индии Нарендрой Моди "Звезду", где строятся самые современные крупнотоннажные корабли для работы на шельфе и в арктической зоне.
"Мы вчера только были с господином премьер-министром Моди (Индия - ИФ) на "Звезде". Конечно, там строятся самые современные, крупнотоннажные корабли, и для сервисов при работе на шельфе, в Арктической зоне, и для перевозки сжиженного газа, нефтепродуктов, других грузов. И мы вчера говорили с премьер-министром - будем искать даже возможность совместной работы, может быть, отдельные суда частично будут строиться у нас. Международная кооперация в мире процветает, таким образом организованная: частично будут строиться у нас, частично доводиться на верфях в Индии", - сказал он.
"У нас очень много сопрягаемых направлений сотрудничества, нет ни одной закрытой темы", - подчеркнул Путин.
Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе дальневосточного завода "Звезда" консорциумом инвесторов во главе с ПАО "НК "Роснефть". Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.
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