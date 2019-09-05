Власти Москвы отказались согласовать акцию оппозиции на Сахарова 14 сентября

05.09.19 11:43

© РИА Новости. Алексей Куденко

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении митинга на проспекте Сахарова 14 сентября, сообщила помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова и заявитель последних митингов оппозиции Эльвира Вихарева.

"У меня очередной отказ от мэрии в проведении митинга на проспекте Сахарова. На этот раз - 14 сентября", - сообщила Вихарева в своем телеграм-канале.

Причиной отказа, по словам Вихаревой, стало проведение на проспекте Сахарова "культурно-массовых и социально значимых" мероприятий. В качестве альтернативной площадки мэрия предложила улицу Перерва в Люблино.

Вихарева подавала в мэрию Москвы уведомление о проведении протестной акции 14 сентября. Митинг, согласно заявке, должен был пройти в 14:00. По закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" уведомление о проведении публичного мероприятия должно быть подано не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

Ранее мэрия Москвы отказывала оппозиционерам в согласовании акций 24 и 31 августа. 31 августа в столице прошло несогласованное шествие в поддержку политзаключенных, которое, по данным МВД посетили 750 человек, сами организаторы насчитали несколько тысяч человек.

Причиной московских протестов стал недопуск на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Лидеры оппозиции подверглись ряду административных арестов, а против участников митингов завели уголовное дело о "массовых беспорядках". Теперь основным требованием протестов стало прекращение преследования активистов.