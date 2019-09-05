Ущерб от действий арестованных чиновников астраханского Минстроя оценили в 40 млн рублей

05.09.19 11:50

© РИА Новости. Николай Хижняк

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Следователи в Астраханской области завершили предварительное расследование уголовных дел, фигурантами которых являются и. о. министра строительства и ЖКХ региона Олег Гужвинский и экс-министр этого же ведомства Сергей Кучумов, сообщил в четверг агентству "Интерфакс-Юг" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай.

Обоим предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"По версии следствия, с 2015 года по настоящее время Гужвинский и Кучумов незаконно предоставляли некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" субсидии из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации ОАО "Социальные гарантии" вопреки положению Жилищного кодекса РФ и законодательным актам Астраханской области", - сказал Хегай.

По его словам, таким образом незаконно использованы средства бюджета региона на сумму более 40 млн рублей.

Он уточнил, что всего управление ведет расследование 17 уголовных дел о превышении должностных полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ Астраханской области.

Ранее со ссылкой на СК РФ сообщалось, что в Астраханской области после проверки Генпрокуратуры РФ работы по программам расселения аварийного жилья были возбуждены уголовные дела о мошенничестве и превышении полномочий. Арестован ряд чиновников и предпринимателей.