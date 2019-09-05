Фонд защиты дольщиков создан в Тульской области

05.09.19 11:57

Фото с сайта правительства Тульской области

5 сентября. Interfax-Russia.ru - В Тульской области создан Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Для урегулирования обязательств застройщиков-банкротов перед дольщиками в регионе создан Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Тульской области. Фонду будут передаваться имущество, имущественные права и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и иных объектов", - приводит пресс-служба слова начальника региональной инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору Павла Мусиенко.

Ранее сообщалось, что депутаты Тульской областной думы приняли закон "О регулировании отдельных отношений в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Тульской области", в котором закреплены полномочия регионального парламента и правительства в сфере долевого строительства.

Согласно закону, Фонд создается правительством региона, финансирование будет осуществляться за счет средств областного и федерального бюджета. На эти цели выделено 7 млн рублей. Уже в октябре должна быть сформирована структура фонда.