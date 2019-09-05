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05.09.19 11:57
Фонд защиты дольщиков создан в Тульской области
"Для урегулирования обязательств застройщиков-банкротов перед дольщиками в регионе создан Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Тульской области. Фонду будут передаваться имущество, имущественные права и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и иных объектов", - приводит пресс-служба слова начальника региональной инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору Павла Мусиенко.
Ранее сообщалось, что депутаты Тульской областной думы приняли закон "О регулировании отдельных отношений в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Тульской области", в котором закреплены полномочия регионального парламента и правительства в сфере долевого строительства.
Согласно закону, Фонд создается правительством региона, финансирование будет осуществляться за счет средств областного и федерального бюджета. На эти цели выделено 7 млн рублей. Уже в октябре должна быть сформирована структура фонда.
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