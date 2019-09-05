Шахматную фигуру XVII века нашли археологи на Остоженке

05.09.19 12:06

Фото с официального сайта мэра Москвы

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Костяную фигурку слона из шахматного набора XVII-XVIII веков нашли археологи во время работ на улице Остоженка, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Фигуру обнаружили во время раскопок в сквере неподалеку от Зачатьевского женского монастыря. Артефакт датируется предположительно XVII-XVIII веками. В то время на Остоженке жили несколько дворянских семей, а также мелкие торговцы, ремесленники, чиновники невысоких рангов и служащие. Скорее всего, фигура принадлежала кому-то из местных жителей", - предположил руководитель департамента Алексей Емельянов.

По словам главы ведомства, набор из костяных фигур могли себе позволить только обеспеченные люди. Более популярными были деревянные шахматы.

В ведомстве напомнили, что во время строительных работ московские археологи регулярно находят предметы, свидетельствующие о жизни города и прошлых поколений. Так, в 2017 году на Пречистенке также обнаружили фигуру слона. Внутри был спрятан клад из десяти монет времен Ивана Грозного. Еще одна шахматная фигура была найдена более 25 лет назад, в 1993 году, во время масштабных раскопок на Манежной площади. Специалисты предполагают, что некогда внутри нее также был спрятан клад.

Всего за последние восемь лет московские археологи нашли около 35 тысяч артефактов.