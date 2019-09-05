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Путин: РФ и Япония будут двигаться к заключению мирного договора на основе декларации 1956 г

© РИА Новости. Григорий Сысоев
5 сентября. Interfax-Russia.ru - Россия и Япония, как бы сложно не было, намерены двигаться к решению проблемы мирного договора на основе декларации 1956 года, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"На первый взгляд, это (решение проблемы мирного договора) казалось бы так просто. На самом деле вся эта проблема досталась нам из прошлого. Но мы, действительно, - и я, и Синдзо (Абэ) - хотим ее разрешить. И как бы сложно это не было, на основе декларации 1956 года, как это премьер сказал, будем двигаться в направлении полноценного регулирования всех наших отношений", - сказал он, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава российского государства отметил, что заключение мирного договора с Японией вызывает большое количество вопросов, которые связаны с военными обязательствами Токио перед США.

"Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора: они не лежат только в плоскости двусторонних отношений, к сожалению, для нас. Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед США", - заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что в США, "помимо таких добрых слов", которые произнес ранее в своем выступлении премьер-министр Японии Синдзо Абэ, есть еще и поговорка, зародившаяся в 20-30-е годы: "Доброе слово - это хорошо. Доброе слово и Smith & Wesson действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе слово".

"Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать", - подчеркнул Путин.

При этом Путин заявил, что Россия в эксклюзивном порядке предоставляет японцам право посещать Курильские острова без оформления виз.

"Мы, исходя именно из гуманитарных соображений, идем не только навстречу этим людям, навстречу просьбам премьер-министра Японии, но делаем это в эксклюзивном порядке. Не все это знают и не все понимают тонкость этого эксклюзива. Она заключается в том, что мы не просто создаем возможность посещения этих островов японскими гражданами, но и делаем это в безвизовом порядке", - сказал Путин на Восточном экономическом форуме в четверг.

По его словам, такой шаг России имеет, в том числе, политическую составляющую, поскольку на эти острова Япония не хочет оформлять визы своим гражданам.

"Мы понимаем всю тонкость этой ситуации и просто идем навстречу", - добавил президент.

Вместе с тем Путин обратил внимание на то, что Япония со своей стороны не выдает визы гражданам России, живущим на территории Крыма. "Где Япония - а где Крым", - сказал Путин.

Ранее модератор пленарного заседания ВЭФ, журналист Сергей Брилев заявил, что Япония отказывает в визах жителям Южно-Курильских островов, поскольку считает их своей территорией.

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