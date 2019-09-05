Против Абызова возбуждено уголовное дело о легализации почти 30 млрд рублей

05.09.19 12:28

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова по статье легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

"В отношении Абызова возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 174.1 УК РФ (Легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Речь идет о сумме около 30 млрд рублей", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Адвокаты Абызова подтвердили "Интерфаксу" эту информацию.

"Да, мы узнали об этом только что. Защита полагает, что, не сумев за пять месяцев доказать совершение Абызовым мошенничества и организации преступного сообщества, следствие возбуждает новые дела по надуманным основаниям, чтобы продолжить оказывать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юридических лиц, якобы имеющих отношение к Абызову, а также продления ему срока содержания под стражей", - сказал "Интерфаксу" адвокат экс-министра Александр Аснис.

По его словам, вменяя статью 174.1 УК РФ, которая предусматривает конфискацию имущества, следствие пытается таким образом удержать арест имущества, наложенный по делу Абызова, который в последнее время активно отменяется судами.

"Из 19 постановлений о наложении ареста на имущество отменено уже девять. Так, накануне Мосгорсуд вновь удовлетворил жалобу адвокатов Абызова и отменил постановление Басманного суда о наложении ареста на акции российской компании, которая принадлежит офшору, направив дело на новое рассмотрение. Кроме того, ранее Басманный суд отменил арест более 55,5 млн рублей и около 11 млн евро по делу экс-министра", - сказал Аснис.