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05.09.19 14:29
Путин: переговоры по обмену пленными с Украиной вступают в финальную стадию
"Безусловно, (вы) успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело, что называется, все понятно", - сказал российский лидер.
Комментируя упоминание Медведчуком украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, президент РФ отметил, что по этим фигурантам у Москвы "особая позиция".
"Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - подчеркнул Путин.
"Огромное спасибо. В Украине люди ждут, когда вы и президент Зеленский поставите точку в этом вопросе", - ответил Медведчук.
"Мы работаем над этим", - заметил Путин.
В ответ на слова благодарности со стороны Медведчука, глава российского государства поблагодарил своего собеседника за его усилия и пожелал ему удачного пребывания на форуме. "Приезжайте еще", - сказал президент.
Встреча Путина с Медведчуком прошла "на ногах" в кулуарах Восточного экономического форума.
Во время беседы Медведчук рассказал о своей встрече на прошлой неделе в СИЗО Лефортово с Карпюком и Клыхом, отметив, что эта встреча произошла благодаря президенту РФ.
"Мы вместе с моим коллегой по партии господином Рабиновичем проведали господина Карпюка и господина Клыха. Это люди знаковые для Украины, они получили сроки лишения свободы, осужденные в Российской Федерации. Естественно, (есть) благодарность от родственников, потому что мы по просьбе родственников это делали, благодарность от них (Карпюка и Клыха), потому что они ощутили не только привет родины, но и то, что есть внимание, есть те люди, которые делают все для того, чтобы они были освобождены, если такая возможность когда-то появится", - сказал Медведчук.
Путин заметил, что все знают, что Медведчук уже давно занимается этой благородной, гуманитарной миссией, причем небезуспешно.
Ранее российский лидер заявлял, что переговоры между Россией и Украиной по поводу взаимного обмена удерживаемыми лицами выходят на финальную стадию.
"Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно", - сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме и отвечая на вопрос модератора, когда состоится этот обмен.
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