Путин пригласил лидеров G7 в РФ в случае восстановления "восьмерки"

05.09.19 12:47

© РИА Новости. Михаил Климентьев

5 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что если формат G8 будет восстановлен и члены группы захотят приехать в Россию, то здесь им будут только рады.

В ходе панельной сессии на Восточном экономическом форуме лидеру РФ был задан вопрос, поедет ли он на встречу "большой семерки", если будет принято решение восстановить прежний формат G8.

"В свое время очередная "восьмерка" должна была состояться в России. Мы открыты, если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады", - ответил Путин.

Российский президент подчеркнул, что если партнеры захотят восстановить "восьмерку", то РФ для этого открыта.

"Но я думаю, что всем сегодня понятно - и президент Макрон совсем недавно публично сказал, - что лидерство Запада заканчивается. Я не могу себе представить эффективную организацию международную, которая работает без Индии и без Китая", - отметил Путин.

Он добавил: "Поэтому любые форматы, они всегда идут на пользу. Это всегда позитивный обмен мнениями, даже когда он проходит на повышенных тонах. Насколько я понимаю, так и было на этот раз в "семерке". Это все равно полезно. Поэтому мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества".

Также Путин высказал мнение, что Турция сегодня вполне могла бы стать частью международного клуба крупнейших государств типа "семерки", учитывая ее мощь и влияние в международных делах.

"Недавно со мной говорил президент Турции Эрдоган. Он спросил, почему ты не поднял вопрос, чтобы и Турция была в этом составе. Думаю, что теперь, когда после приобретения С-400 Турция надежно защищена с неба, то и, конечно, работа Турции в таком формате была бы тоже востребована и уместна, имея в виду ее роль в международных делах и в регионе", - сказал Путин в четверг на Восточном экономическом форуме.

Так он ответил на вопрос о возможности расширения формата "семерки" или "восьмерки".

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что на недавней встрече поднял вопрос о возвращении России в формат G7.

Отвечая на просьбу модератора панельной сессии на Восточном экономическом форуме рассказать о том, как президент США Дональд Трамп поднял вопрос о возвращении России в "большую семерку", Абэ сказал: "Там есть такие правила: можно цитировать только себя, поэтому других лидеров цитировать нельзя".

"Поэтому я не могу сказать, что конкретно там сказал президент Трамп, например, но я лично сказал, что для решения международных проблем важную роль имеет как раз российское созидательное влияние. Поэтому я поднял тему возможного возвращения России к этому формату", - подчеркнул Абэ.