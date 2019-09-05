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05.09.19 12:49
Путин: санкции США не помешают производству самолета МС-21
"У нас очень хороший появляется самолет, конкурентоспособный, среднемагистральный - МС-21. Он явный конкурент "Боингу-737". Но взяли (США) и внесли в санкционные списки изделия для производства крыла. Никакого отношения не имеет к обороне. Мы сделаем это сами", - сказал Путин.
При этом он отметил, что кооперация была бы уместна, Россия готова была приобрести соответствующие американские материалы, также как США закупает у России титан и производит из него "Боинги".
"Мы все равно это сделаем. Потребуется время, мы думали года два, но меньше, наверное, полтора. Он уже у нас летает, и эти материалы у нас появятся. Может быть, это, отчасти, даже хорошо, потому что это будут свои материалы - мы не будем в этом смысле ни от кого не зависеть", - пояснил президент.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер, создаваемый предприятиями ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (разработчик и оператор проекта - корпорация "Иркут"). На данный момент три опытных образца МС-21 проходят летные испытания.
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