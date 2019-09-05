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Три новые станции метро Петербурга не удалось открыть для пассажиров

© РИА Новости. Анатолий Медведь
5 сентября. Interfax-Russia.ru - Сроки ввода трех станций метро Петербурга Фрунзенского радиуса, которые планировалось открыть для пассажиров в четверг, перенесены, сообщил врио губернатора города Александр Беглов журналистам.

"Я принял решение продолжить в тестовом режиме (эксплуатацию участка и станций - ИФ). Безопасность важнее, будем работать без пассажиров", - сказал он.

По словам Беглова, решение запустить станции без пассажиров было принято за полчаса до запланированной церемонии открытия.

"Мы коллегиально приняли это решение буквально за 30 минут до открытия этой станции. Мы посоветовались все вместе, мне доложили состояние дел. Я хочу сказать, что метростроевцы выполнили практически все свои обязательства, метрополитен тоже выполнил все свои обязательства, и сегодня все станции метро - они готовы", - отметил градоначальник.

"Есть определенные недочеты, но всегда они были. Есть гарантийный срок для строителей, которые будут устранять, ещё и выявляться какие-то недочеты. Но вопрос в другом, что на сегодняшний день в метро можно безопасно запускать, пользоваться им. Возникнет внештатная, не возникнет внештатная ситуация - кто его знает, на сегодняшний день. Поэтому как бы этого ни хотелось, мы продолжаем работу в тестовом режиме, без пассажиров", - добавил он.

Беглов подчеркнул, что у него нет вопросов "ни к строителям, ни к метрополитену", а станции можно было бы открыть для пассажиров в четверг, но пока на станциях сохраняется вероятность несчастных случаев.

"Но если есть хоть сотая доля, что может произойти какой-то экстремальный случай, и мы можем не справиться с этой ситуацией, лучше не запускать. Лучше подождать нам какое-то время, пока мы полностью не убедимся. Потому что метро - это сложное инженерное сооружение, и здесь не должно быть временных каких-то, рабочих схем", - отметил врио губернатора.

Как сообщалось ранее, все три новые станции метро - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" ("Южная"), - планировалось открыть 5 сентября в 11.00 мск. Пресс-служба администрации губернатора Петербурга 1 сентября отмечала, что конструктивная готовность станций составляет сто процентов: закончены отделочные работы, смонтированы все инженерные системы, противопожарная система и освещение, установлено необходимое оборудование для оперативного обеспечения запуска.

Сроки ввода трех станции Фрунзенского радиуса - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" ("Южная"), - переносились несколько раз. Ранее в качестве даты запуска называлось 1 сентября. "Такая задача поставлена жестко - к 1 сентября (ввести станции - ИФ). Составлен соответствующий график, предполагающий не окончание работ, но запуск движения к этому сроку. Конечно, мы откроем станции пораньше - в конце третьей декады (августа - ИФ), чтобы люди привыкли к ним, посмотрели расположение, выходы", - говорил журналистам Беглов в апреле текущего года.

Первоначально три станции метро - "проспект Славы", "Дунайский проспект" (позже название изменили на "Дунайскую") и "Шушары" - власти обещали сдать в декабре еще 2017 года. Потом срок изменился на декабрь 2018 года, но и этот срок был сорван.

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